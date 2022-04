KOLDA / Alhassane Baldé (maire de Thiéty) : « Nous sommes la seule commune du département de Kolda qui n’a pas d’électricité… un sabotage ou un manque de respect ? »

Avec une population de 5.750 habitants, la commune de Thiéty est l’une des rares collectivités territoriales sans électricité du département de Kolda. Et en ce mois béni du Ramadan, nous avons constaté des difficultés liées à l’accès à la boule de glace, à la conservation de certains produits pharmaceutiques, en cette période de forte canicule. Et d’après les populations et leur maire, les urgences demeurent l’obtention de l’électricité, le désenclavement de la zone sud, entre autres. Et les poteaux servant au raccordement jonchent la piste par endroit même s'il y'a certains qui sont déjà plantés.



À l’en croire, « aujourd’hui, nous sommes la seule commune du département de Kolda qui n’a pas d’électricité. Et les populations voient cela comme un sabotage ou un manque de respect vis-à-vis de leur commune. Aujourd’hui, l’électricité demeure une urgence dans notre commune. » Pratiquement, rappelle-t-il, « depuis 2018, les travaux de raccordement ont été entamés entre la commune de Saré Bidji et la nôtre pour une distance de moins de 20 km. Et jusqu’à présent, les travaux traînent et chaque mois l’entrepreneur plante un poteau. D’ailleurs, en ces moments, l’électricité est une nécessité et non un luxe… »



Il déplore la situation de la commune en ces termes : « nous avons deux collèges qui disposent d’ordinateurs mais qui ne fonctionnent pas faute d’électricité. Les élèves devraient pouvoir manipuler l’ordinateur et maitriser l’informatique au même titre que tous les élèves du pays. Avec le courant, le niveau des élèves allait être accompagné d’un bon taux de réussite aux examens. Les postes de santé sans courant ne peuvent pas conserver certains produits périssables et les vaccins. Et avec la création du marché hebdomadaire, l’électricité pouvait créer de la valeur ajoutée pour nos populations… »



Il soutient que le côté sud devrait être désenclavé, notamment l’axe Diassina-Saré Mali Kandé mais aussi Thiéty-Méribé Demba. Dans cette zone transitent des produits maraîchers et fruitiers sans souffrir des risques de péremption.



Dans la foulée, il lance un appel : « j’invite le ministre de l’énergie à corriger cette iniquité territoriale », avant de rappeler : « nous sommes une commune entièrement BBY. C’est fort de ces constats que nous voulons que les travaux aillent vite pour que la commune ait de l’électricité… »