KOLDA : Abdourahmaner Baldé du mouvement Kolda debout appuie les postes de santé de la commune.

Le président du mouvement Kolda debout vient d’appuyer quatre postes de santé de la commune de kolda en matériel de santé, ce samedi 24 juillet, après les journées de consultations gratuites. Cette action entre dans le cadre du programme sanitaire du mouvement qui consiste à améliorer la santé des populations, surtout de celle des enfants.

Ainsi, le mouvement a remis à ces postes des kits sanitaires pour nouveau-né, des matelas, des blouses, des balances et des lits pour un premier jet. Et bientôt, tous les autres postes vont être touchés par cette distribution. Dans la foulée, il compte lutter contre le paludisme par la sensibilisation et le don de médicaments. Cet accompagnement va contribuer à lutter contre la moralité maternelle et infantile.

Abdourahmane Baldé dit Doura qui se réjouit de ce geste symbolique, précise : « il est important, à chaque fois que de besoin, de venir en aide à nos structures de santé. Malgré les efforts, nous savons que les difficultés ne manquent pas dans le fonctionnement de nos structures sanitaires. Voilà autant de raisons qui font que nous ne pouvons pas rester les bras-croisés. Et ceci doit nous pousser à accompagner la santé des populations. »

Le président du mouvement n'a pas manqué d'inviter les populations au respect des mesures barrières face au nouveau variant du coronavirus appelé Delta. D'ailleurs, le mouvement qu'il dirige va participer à la reconstruction du logement de la sage-femme du poste de santé du quartier Kémo...