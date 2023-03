KOLDA : Abdourahmane Baldé (président du mouvement Kolda/Debout) déplore les coupures intempestives d’eau…

C’est avec un ton de désespoir que le président du mouvement Kolda/Debout, Abdourahmane Baldé dit Doura, déplore les coupures intempestives d’eau dans la capitale du Fouladou. C’est pourquoi, selon lui, il faut que l’on parle de la question de l’eau à Kolda pour trouver des solutions. Dans la foulée, il précise que Kolda est devenue le réceptacle de tous les problèmes connus au Sénégal comme le manque d’eau permanent. Ainsi, il n’a pas manqué de dénoncer les factures qu’il juge très « salées », d’ailleurs qui ne reflètent pas la réalité avec les nombreuses coupures d’eau notées. C’est pourquoi, il demande aux autorités en charge du secteur de l’eau de « tout faire pour rétablir la situation » car les populations ne méritent pas cela.



À l’en croire, « Kolda est devenu le réceptacle de tous les problèmes connus au Sénégal. Et l’un des plus sidérants que vivent les populations actuellement, est le manque d’eau permanent. Et mieux sans eau, on a à la place des factures salées voire très très salées. »

Dans la foulée, il déplore : « depuis plusieurs mois pour certains, des années pour d’autres, la situation s’envenime gravement. Et comme d’habitude quand c’est Kolda, personne ne réagit. Et les seules solutions annoncées sont des projets à l’arrêt depuis plusieurs années ! »



Dans cette dynamique, il rappelle que « la SONES avait lancé des projets de construction d'une station de désertisation, de réalisation de 3 forages et de deux châteaux d'eau pour régler la question de l'eau dans la commune de Kolda. Malheureusement, à ce jour, il n'y a que les trois (3) forages pas très fonctionnels... Ni la station ni les châteaux d'eau ne sont réalisés, et pourtant aucune autorité locale n'essaie de s'intéresser à ces questions. »



À cela, il ajoute avec insistance « Kolda mérite mieux et se battra pour l’avoir. C’est pourquoi en attendant, nous demandons à la Sen Eau d’arrêter d’envoyer des factures salées aux personnes qui ne bénéficient pas de son service. Mais nous demandons surtout des solutions pérennes pour que les populations Koldoises puissent avoir accès à une eau potable et de qualité. »



Il faut rappeler que la SEN EAU a sorti un communiqué pour informer ses clients qui font état de ses désagréments dus à des incidents techniques. Cependant pour pallier à ce problème selon toujours le communiqué un dispositif de camions citernes est mis en place pour soulager les populations en attendant le retour à la normale.