KOLDA : Abdourahmane Baldé (président du MKD) tacle le maire actuel, l'accuse de gestion nébuleuse et lui donne…

Le président du mouvement Kolda debout, Abdourahmane Baldé dit Doura, « tacle l'actuel maire, l'accuse de gestion nébuleuse et lui donne les deux prochains mois pour faire ses valises ». Il a fait cette annonce lors de la déclaration d'alliance entre lui et les écolos et la République des valeurs pour les locales prochaines. Allant plus loin, il taxe ce dernier de maire « en manque de vision et de perte de vitesse ». C'est pourquoi, il estime qu'il faut autonomiser les femmes, les jeunes par la formation, le financement au lieu de faire de la politique « politicienne ».

Pour Abdourahmane Baldé, « le temps escompté à l'actuel locataire de la mairie est très court. En ce sens, nous allons l'accompagner à faire ses valises pour les deux prochains mois. Nous sommes dans une commune où l’équipe dirigeante est limitée, caractérisée par le manque d'initiative de développement et le chômage des jeunes. C'est ce que les autres ont compris en ralliant notre cause, car nous faisons du concret. C'est pourquoi, nous voulons qu'il quitte notre commune car il est incapable. Nous ne lui cèderons aucun iota car sa porte de sortie est déjà ouverte. C'est un maire par accident qui ne mérite pas la confiance des populations… »

S'adressant aux femmes qui ont bénéficié d'une formation sur les produits locaux afin d'être autonomes, il estime qu'il « est temps de se départir des manies de ces politiciens qui les utilisent comme des citrons pressés. Vous êtes venues car vous avez vu du concret avec nous ». Le mouvement compte mettre 150 millions de FCfa pour former 1.500 groupements de femmes afin de lutter contre la pauvreté et le chômage. Il compte passer par les femmes pour avoir le maximum d'électeurs sans oublier les nombreux jeunes et responsables adossés derrière lui.

Revenant sur le sondage qui le placerait premier dans les intentions de vote pour les locales prochaines, « on ne peut que s'en féliciter, mais nous n'allons pas pour autant baisser les bras. D'ailleurs, il précise : « ce sondage montre que nous sommes sur la bonne voie et nous allons prouver aux yeux de tous que ce sondage n'est pas fortuit. Nous sommes conscients que ce n'est qu'un sondage qui pourrait changer du jour au lendemain. Et ceci peut ne pas refléter la réalité le jour du vote. C'est pourquoi, nous continuons de compter dans nos rangs des alliés qui ont soif de changement. »

Le mouvement kolda debout est décidé à en découdre avec ses protagonistes pour la conquête des mairies. Il tient coûte que coûte « à débouter le maire de Kolda ». Wait and see…