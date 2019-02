KOLDA : Abdoulaye Bibi Baldé tire à boulets rouges sur Idrissa Seck et envoie balader l’opposition…

Le ministre-maire de Kolda, Abdoulaye Bibi Baldé, a tiré à boulets rouges sur Idrissa Seck et envoyé baladé l’opposition dans une déclaration faite ce jeudi 8 février lors du meeting « délo ndioukal » que les femmes ont organisé en son honneur.



À en croire ce dernier, s’adressant aux femmes « Macky n’est pas comparable au grand banditisme de Idirissa Seck. Cet homme est versatile, irresponsable et incompétent. Je demande aux femmes de ne pas voter pour lui ainsi que pour l’ensemble de l’opposition constituée de petits fonctionnaires véreux. Ces derniers ne sont préoccupés que par la découverte du pétrole, leurs discours ne portent que sur ça. »



Il ajoute : « nous n’allons pas confier ce pays à une opposition inexpérimentée et qui a les yeux seulement sur le pétrole. Nous devons confier le pays à de bonnes mains et éviter surtout la malédiction du pétrole comme les autres pays divisés par l’or noir... »



Mame Coumba Cissé, présidente du conseil d’administration de la mutuelle des femmes de préciser : « il s’agit tout simplement d’une journée de remerciements des femmes qui ont reçu des financements de la part du ministre de la communication Abdoulaye Bibi Baldé. Ces femmes se sont retrouvées dans la politique du chef de l’État. Elles vivent du concret par les réalisations du chef de l’État comme le transport interurbain devenu très facile et moins coûteux avec un réseau routier adéquat. À ce jour, nous avons pu financer 17 groupements de femmes pour qu’ils soient autonomes. »



Après avoir tiré sur l’opposition, Abdoulaye Bibi Baldé liste les raisons qui font que les femmes ont fait le bon choix : « aujourd’hui, avec 100 francs on peut se déplacer en ville, et nous comptons financer toutes les femmes de Kolda, afin qu’elles soient autonomes et libres. Mais surtout, qu’elles votent utile car voter utile c’est voter Macky Sall et éviter les discours versatiles et divertissants de l’opposition », conclura t-il.