KOLDA : Abdoulaye Bibi Baldé reconnait sa défaite et donne-rendez-vous à ses militants prochainement…

Perdant des locales du 23 Janvier dernier, Abdoulaye bibi Baldé à fait face à la presse ce mercredi 26 janvier vers 14 heures à son domicile. Au cours de ce point de presse, il a remercié le président de la république pour la confiance placée en lui. Dans la foulée, il a félicité ses militants et le nouveau maire élu Mame Boye Diao (nay leer). Cependant, très serein, il donne rendez-vous à ses militants pour les prochaines joutes électorales. « Je rends grâce à ALLAH(SWT) et je prie le prophète (psl) pour le climat apaisé de ces élections. En ce sens, je réitère mes remerciements pour leur soutien qui nous a permis de récolter près de 5000 voix. »

Il ajoute : « je félicite le nouveau maire élu Mame Boye Diao pour sa victoire. Je leur souhaite plein succès » avant de soutenir « nous tous sommes disponibles encore pour le développement de Kolda »

« Nous remercions l’administration pour la bonne organisation de cette élection apaisée. En ce sens, je donne rendez-vous à l’ensemble des Koldois très prochainement pour les combats futurs car nous restons engagés pour servir Kolda et la nation » conclura-t-il.