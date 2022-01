KOLDA : Abdoulaye Bibi Baldé (maire sortant/candidat) appelle les citoyens à voter massivement dans le calme.

Le maire sortant Abdoulaye Bibi Baldé et candidat à sa propre succession, a accompli son devoir citoyen ce matin vers 11 heures. Il a voté au bureau 2 du CEM 1 de la commune dans une ambiance bon enfant.



Abdoulaye Bibi Baldé de confier : "DIEU nous a permis d'être là ce matin pour accomplir notre devoir citoyen dans le calme et la sérénité. Nous voyons que les bureaux sont remplis de monde montrant l'adhésion des populations. Et je pense que cet acte est très important pour la vitalité de la démocratie."



Dans ce sens, il invite : "c'est pourquoi j'appelle les populations à venir voter massivement en faisant leur choix en toute responsabilité. Et je souhaite que ce climat paisible continue jusqu'à la fin du scrutin pour le développement de notre commune."