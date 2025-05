KOLDA : À la découverte de « Sow Ranch », une retraite écologique pour la protection de l’environnement...

Située dans le village de Sibere, à l’est de Kolda, la ferme « Sow Ranch » offre un cadre écologique important pour la protection de l’environnement. Fondée en 2015 et exploitée sur 8 hectares pour un potentiel de 14 hectares, elle bénéficie d'une expérience de 10 ans en protection environnementale basée sur des pratiques biologiques pour la préservation des sols et de l’écosystème. C’est dans ce cadre que l’Association pour la Promotion du Développement Économique Territorial (ADET), avec ses académiciens, a tenu à y faire sa retraite de suivi-évaluation des activités déroulées. Il s’agissait pour l'ADET de faire d'une pierre deux coups en couplant la sensibilisation à la préservation de l’environnement et les nouvelles orientations. C’est pourquoi le choix de ce lieu n'est pas fortuit : il permet de stimuler chez les jeunes les réflexes de la protection de l’environnement.



Momath Sall, membre de l’ADET, a passé en revue les différentes activités déroulées durant l’année. À ce titre, il a rappelé les difficultés rencontrées, les acquis, avant de s’appesantir sur les recommandations. Dans cette lancée, il est revenu sur les objectifs de l’ADET dans sa vision citoyenne et constructive des jeunes, tout en mettant l’accent sur l’environnement.



En ce sens, la ferme a mis en place deux unités de transformation laitière, dont l'une à Saré Kémo, d'une capacité de 2 000 litres par jour, et l’autre au ranch, d'une capacité de 350 litres par jour. Dans cette dynamique, la ferme renforce les capacités des producteurs alentours pour favoriser leur autonomisation. De plus, elle dispose d’une capacité d'hébergement de 75 personnes avec une cuisine et un restaurant. Ainsi, les activités pratiquées sont les productions végétales (arboriculture, maraîchage et fourrage), animales (volaille, bovins, caprins, ovins) et l'aviculture. Pour mener à bien ses activités, elle emploie 13 permanents et 10 prestataires.



Pour Moudjibou Rahmane Balde, coordonnateur de l’ADET, « il est important de se réunir dans un environnement pareil pour préparer les générations futures. À ce titre, cette initiative permet de réveiller le sens de la responsabilité. D’ailleurs, notre rencontre d’évaluation et d’échanges doit s'inscrire et s'inspirer de telles initiatives pour élaborer un plan stratégique de travail pour le développement territorial… »



Le ranch est situé à côté du fleuve Casamance, offrant une superbe vue panoramique naturelle agrémentée du gazouillis des oiseaux. Pour s’y rendre, il faut suivre un sentier dès le village de Faraba en longeant de nombreux anacardiers et manguiers. Une fois sur place, on constate à l’œil nu une terre favorable à l’agriculture, avec des cases et quelques bâtiments constituant le village de Sibere.