KOLDA : 9 blessés dans l’effondrement de deux bâtiments.

L’effondrement de deux bâtiments a fait neuf blessés à Kolda, à la suite de la pluie de ce jeudi 08 octobre dans la matinée. Un premier effondrement a eu lieu ce matin vers 7 heures au quartier Bouna Kane de Kolda, faisant 06 blessés, tous des enfants. Avec l’intervention des sapeurs-pompiers, ils ont été évacués à l’hôpital régional et seraient hors de danger. Toutefois, un seul parmi les six semblerait un peu atteint. Ce dernier attendrait les résultats des examens pour l’évaluation de sa santé. Mais heureusement aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée. Cependant, il y a d’importants dégâts matériels.



Le père des victimes, Mahmoud Faty, dans une inquiétude indescriptible, d’avancer : « le bâtiment est tombé vers 7 h 30 minutes à l’heure où les enfants dormaient dans leur chambre. Nous avons constaté que l’eau s’est infiltrée à travers les murs en banco à cause des fortes pluies. C’est ce qui a occasionné la chute du bâtiment. Nous avons perdu nos lits, nos ustensiles. Ce sont les sapeurs-pompiers qui nous ont secourus en tirant les enfants d’affaire pour les évacuer à l’hôpital régional. Nous avons eu la peur de notre vie. »



Un autre bâtiment a fait aussi les frais de ces fortes pluies dans le village de Saré Diatta dans le Bingarabé. Dans cet effondrement, trois blessés seront évacués par les sapeurs-pompiers. À Kolda actuellement, les inondations font place à l’effondrement de bâtiments en occasionnant d’importants dégâts matériels.