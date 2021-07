KOLDA : 5.863 candidats au BAC dont 2.454 filles.

Ce sont 5.863 candidats qui sont inscrits à la session normale du baccalauréat général 2021 dont 2.454 filles, répartis dans 23 centres à Kolda. L’annonce a été faite par l’inspecteur d’académie Samba Diakhaté, en conférence de presse en marge du démarrage de l’examen du BAC ce jeudi 29 juillet.



À en croire Samba Diakhaté (IA de Kolda), « nous sommes en plein dans les préparatifs de la session normale du baccalauréat général 2021. Pour l’académie de Kolda, nous aurons 23 centres dont 5 secondaires et 18 principaux. Pour cette année, nous avons 5.863 candidats dont 2.454 filles (42%) du pourcentage total. Il y a une évolution comparée à l’année dernière. Pour les séries L réunis (L2 et L’) nous avons 5.313 candidats et pour les séries S (S1/S2), 497 candidats dont 169 filles et 328 garçons. Pour la série S1 particulièrement, que nous suivons toujours de très près, nous avons 16 candidats dont 5 filles et 11 garçons. »



Cependant, il faut noter une légère baisse dans les effectifs de candidats pour les séries scientifiques et une augmentation de candidats dans les séries littéraires.



L’IA de Kolda estime que les dispositions sont prises avec les chefs de centre, compte tenu de la troisième vague de Covid-19 pour s’assurer du respect du protocole sanitaire en vigueur. En ce sens, il précise : « nous avons doté les centres de masques et de gel hydroalcoolique. À l’heure actuelle, on peut dire que toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de l’examen… »