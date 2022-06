KOLDA : 400 jeunes et femmes environ à l'école de l'information des opportunités de la DER/FJ.

La délégation rapide a l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) a organisé une rencontre de sensibilisation sur ses possibilités de financement avec environ 400 jeunes de la région. Cette rencontre d'informations concerne les secteurs de l'agriculture et de l'élevage. C'est pourquoi, en compagnie de la Sodagri avec les groupements de femmes et de jeunes, la DER/FJ explique ses possibilités à ces derniers. Ainsi, ces échanges vont permettre de faciliter l'accès aux financements des jeunes et des femmes.

À en croire Yaye Touti Diop ( chef de programme agriculture et élevage) à la DER/FJ, "notre rencontre d'aujourd'hui est de sensibiliser les jeunes et les femmes sur les possibilités de financement de la DER/FJ. Et d'ailleurs, nous voulons augmenter le nombre d'inscrits dans notre plateforme pour les financer dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage."

Selon elle, le choix de Kolda n'est pas anodin puisque la DER/fj a déjà une expérience dans la région. C'est pourquoi, elle précise, "nous avons remarqué que seul 4 pour cent de demandes étaient inscrits dans notre plateforme pour la région. Et c'est la raison pour laquelle, nous avons initié cette activité pour toucher beaucoup de jeunes et de femmes afin de bénéficier de nos financements."

Kolda est une région agricole et pastorale. Et dans ce processus de développement la Sodagri joue un rôle important pour l'autosuffisance en riz.

Pour Sana Sané (responsable suivi-évaluation Sodagri), "nous avons demandé à la DER/fj d'améliorer un peu l'approche en privilégiant le dialogue direct avec les jeunes et les femmes. Mais également de mettre sur le terrain des techniciens pour faciliter l'enrôlement des jeunes et des femmes afin de voir les projets bancables et rentables."

Cette réunion d'informations et d'échanges va permettre la facilitation des financements et la compréhension des cibles de la région sur les critères d'éligibilité...