KOLDA : Mamadou Maladho Diallo démissionne de l’Alliance pour la république (Apr).

Mamadou Maladho Diallo chargé des élections au niveau départemental à kolda démissionne de l’Alliance pour la république(apr).L’annonce a été faite ce mercredi 12 septembre par lui-même.

Selon ce dernier, « je quitte l’Apr pour diverses raisons. Je ne vois plus les raisons pour lesquelles j’ai élu Macky en 2012. »

Avant d'ajouter « je l’ai élu en pensant qu’il était pour la restauration de la démocratie et des valeurs républicaines. Mais, je constate que tout ceci n’est que du bluff. »

De plus, Mr Diallo de soutenir « je constate aussi que le pillage des biens du peuple a augmenté et il n'est entouré que par des gens qui ne pensent qu’à eux-mêmes. »

Cependant, il argue « j’attends de voir le soleil de la transparence se lever car je crois plus aux entreprises politiques. Désormais, je me tournerais vers des formations politiques plus crédibles qui pensent pour le meilleur du Sénégal. »