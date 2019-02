KOLDA : Les partisans de maître Aïssata Tall Sall valident sa décision de soutenir Macky Sall.

Les partisans de maitre Aïssata Tall Sall approuvent sans réserve la position de leur leader dans son soutien à Macky Sall. Ils ont fait cette déclaration lors d’un point de presse organisé ce samedi 02 février chez la coordinateur départemental Khardiatou Ba.



À en croire cette dernière, « nous nous sommes réunis aujourd’hui, pour apporter tout notre soutien à notre leader Aiïssata Tall Sall qui a décidé de se ranger aux côtés du président Macky Sall. Et cette décision a été mûrement réfléchie par toute la base du mouvement "Oser l’avenir" ensemble avec notre mentor.»



Elle ajoute : « c’est pourquoi, nous avons mis sur pied le mouvement « Osez l’avenir, Macky déjà au palais », pour battre campagne afin de réélire le candidat du Benno Bokk Yakaar », dira t-elle.



Et elle avance les raisons de leur ralliement à l’Apr : « notre compagnonnage n’est pas mû par des raisons pécuniaires, mais plutôt par une vision commune du développement du pays. Nous sommes plus que jamais déterminés à soutenir maitre dans son élan... »



Restant sur la même dynamique, elle précise : « au Sénégal, je pense que les gens ne sont pas encore prêts à avoir comme président une femme. Mais nous avons la ferme volonté qu’elle dirigera ce pays un jour. Nous sommes en train de travailler pour que ce rêve soit réalité. »



« J’étais au départ dans la mouvance présidentielle en tant que conseillère municipale à la mairie de Kolda, mais je ne me suis pas retrouvée dans leur manière de faire et j’ai quitté leur navire. Et grâce à Solo Dramé qui m’a beaucoup parlé de Me Aissata Tall Sall, j’ai finalement adhéré à sa cause. J’ai trouvé en elle une dame de fer et de volonté qui n’aime pas l’injustice et veut surtout aller de l’avant », conclut-elle...