KMS3 : « 40 % des travaux déjà effectués » (Charles Fall)

Un an après le démarrage des chantiers de la troisième usine de Keur Momar Sarr (KMS3), le directeur général de la Société Nationale Eaux (Sones), Charles Fall s'est rendu sur ledit site pour constater l'état d'avancement des travaux. En principe, cette nouvelle installation de la conduite d'eau va interconnecter le triangle Dakar, la Petite côte et Thiès. Le projet est estimé à 274 milliards Fcfa pour une capacité de 200 mille mètre cube d'eau par jour. À terme, il devra permettre de régler le problème de l'approvisionnent en eau d'ici à 2030. "Nous avons posé 60% des canalisations et il nous reste un an de pose. Et, 40% des travaux ont déjà été effectués. À travers ce que nous avons constaté, les travaux de pose seront achevés avant la fin de l'année 2019. L'usine de KMS3 sera fonctionnelle avant 2020, s'il plaît au bon Dieu", a confié Charles Fall...