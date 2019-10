KIBILI TOURÉ (Administrateur du train Mali/Sénégal) : 'Le train doit être opéré de manière permanente entre Dakar et Touba'

Le train devrait retrouver le chemin de Touba l'an prochain. C'est du moins l'ambition de l'administrateur du chemin de fer de la République du Mali et du Sénégal. Kibili Touré était en visite dans la cité religieuse de Touba en cette veille de magal.



Interpellé sur l'éventualité de voir le train cette année à Touba, très vite aura-t-il dégagé toute suspicion en répondant par la négative. "Cette année-ci, non très clairement parce que je n'aime pas mentir, mais je pense qu'au delà même de la seule fenêtre du magal, je suis d'avis que le train doit être opéré et de manière permanente entre Dakar et Touba puisque Touba est une ville majeure."



L'hôte de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre d'ajouter le fait qu'entre Serigne Touba et le train, il y a toute une histoire. ''Il y a aussi, dira-t-il, un lien historique très fort entre le cheikh et le train qu'il a emprunté en allant jusqu'à Diéwol, Saint-Louis, Dakar. Et même à son retour d'exil, il a pris le train, même si c'était le Dakar-Saint-Louis.



Kibili Touré d'estimer que le chemin de fer est un outil de développement sans pareil. '' Les chemins de fer sont une infrastructure majeure qui structure mais qui aménage le territoire et le premier outil d'égalité et d'équité entre les populations, c'est l'aménagement du territoire. La décentralisation est un outil de déconcentration du pouvoir, mais l'aménagement du territoire, c'est l'outil d'équité entre les territoires et les populations. Donc, j'estime que les chemins de fer sont un outil majeur aussi bien pour le Mail que pour le Sénégal''.