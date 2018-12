KHELCOM 2018- Moustapha Junior Lô et la Mawahiboul Akyass jouent leur partition et développent une thèse sur la voie mouride.

Dans le cadre des travaux champêtres annuellement déroulés à Khelcom sous le ndigël de Serigne Cheikh Ibn Serigne Saliou Mbacké, ''Mawahiboul Akyass '' ( structure religieuse dirigée par Serigne Saliou Mbacké El Hadj Bara) a mis la main à la poche pour cuisiner des repas fort copieux destinés aux disciples qui sont partis répondre à l'appel.

Sous la houlette de Moustapha Junior Lô, de Minicar Mou Serigne etc...40 marmites ont été préparées et acheminées sur les lieux de rassemblement. Un geste hautement salué par le Saint homme. Moustapha Junior Lô et ses condisciples, qui en sont à leur deuxième édition, comptent récidiver l'année prochaine et promettent de passer à la vitesse supérieure.