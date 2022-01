KHADIM SAMB AVERTIT : « Gare à vous qui oserez quitter vos localités pour venir voter frauduleusement pour le maire sortant ! »

Le communicateur traditionnel Khadim Samb ne badine pas et il ne se laissera pas faire. Pour lui, le maire sortant de Dendèye avait manigancé le vol de l’ordinateur principal jusque-là utilisé pour les élections, opéré à une vaste opération de transfert d’électeurs et manipulé pour rempiler. Face à la presse, il interpellera le ministre de l’intérieur pour lui demander de prendre les dispositions qui s’imposent avant que l’irréparable ne se produise. En effet, dit-il, ses collaborateurs et lui n’accepteront jamais que des gens qui n’habitent pas la commune viennent voter...