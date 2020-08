KHADIM NDIAYE (Apr-Touba) : « Politiquement, les populations de Touba regrettent beaucoup aujourd'hui leurs choix électoraux »

Commissaire aux enquêtes économiques de profession et leader politique de l'Apr à Touba, Khadim Ndiaye est d'avis que les populations de la cité ont amèrement regretté d'avoir opéré, lors des dernières élections législatives et présidentielle, des choix favorables à l'opposition. Pour lui, elles partagent désormais, le sentiment d'avoir été trompées par des gens qui leur servaient des discours mensongers sur le Président Macky Sall et sur ses lieutenants au niveau local.



Khadim Ndiaye d'estimer que les vérités ont été dorénavant rétablies et les manipuleurs définitivement démasqués. "Nous avons juste hâte d'aller vers de nouvelles élections pour reprendre ce que l'opposition n'aurait dû jamais prendre. Nous lançons un défi au député Cheikh Abdou Bara Doly. Nous l'avons écouté parler. Il dit qu'il va remettre en cause son appartenance au mourdisme en cas de victoire du Président et de son parti lors des élections à venir à Touba. Qu'il se prépare ! Si des gens comme lui pensent que Touba leur appartient politiquement alors qu'ils ne peuvent même mobiliser 100 personnes, ils auront la misère de leur vie. La ville sainte est devenue très reconnaissante vis-à-vis du Président Sall au vu des nombreuses réalisations qu'il y a effectuées. Nous leur faisons savoir qu’il est révolu ce temps où ils pouvaient embarquer la population de Touba dans des considérations irréelles".



Il poursuit : "Nous sommes d'attaque pour prouver que Touba n'est pas la chasse gardée de ces politiciens en mal de popularité car devant le concret et l'action, la parole stérile n'a plus droit de cité et nous allons le démontrer lors des élections à venir à l'occasion desquelles tout sera mis en œuvre pour une victoire écalante du parti dans tout le département de Mbacké avec le concours de toutes les forces vives du parti de la localité... "