"KEUR DESING", une nouvelle opportunité pour promouvoir la création artisanale locale

Le projet " KEUR DESIGN" est un programme d'atelier réunissant des artisans, des designers et des créateurs européens et sénégalais dans le but d'échanger des savoir faire, de partager des expériences et d'accompagner la professionnalisation du secteur du design au Sénégal.

Ainsi, il cherche à donner l'opportunité aux jeunes créateurs de repenser la forme et l'usage des objets traditionnels et leur utilisation contemporaine.

Initié par le Gothe-institut et l'Institut français du Sénégal, dans le cadre du fond culturel franco-allemand, ce projet en est à sa 2ème édition. Cette année il sera mis en œuvre par le cluster EUNIC Sénégal avec le soutien de la délégation européenne.

Le cluster EUNIC compte encourager les jeunes designers de toutes les régions du Sénégal à montrer leur talent en travaillent sur la création d'objets traditionnels originaux afin de les réintroduire dans les maison sénégalaises, une fois revisités.

"KEUR DESIGN" a débuté avec un workshop et une production d'objets par les artisans et les designers depuis le 18 et sera clôturé le 30 Novembre au centre de formation artisanale.