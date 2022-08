KÉDOUGOU : un ressortissant guinéen arrêté par l'OCRTIS pour trafic de drogue.

Après l'arrestation par la gendarmerie de F. Cissokho, en possession de chanvre indien et de cocaïne, l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) du Sénégal a déclaré ce 15 Août 2022, avoir arrêté à Bantaco (sud-est) un ressortissant guinéen âgé de 34 ans, en possession de drogue et d’une importante quantité de produits pharmaceutiques, nous rapportent nos confrères de l'APS.



La brigade de l’OCRTIS basée à Kédougou affirme qu’il était en possession de 200 comprimés de Tramadol (une substance interdite, qui agit chimiquement sur le psychisme) et d’une importante quantité d’anti-inflammatoires et d’antalgiques, lors de son arrestation.



Il a été donc placé en détention préventive pour des faits présumés de trafic de drogue et d’exercice illégal de la profession de pharmacien, selon l’OCRTIS.



Le prévenu a été placé sous mandat de dépôt...