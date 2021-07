KÉDOUGOU : Une attaque à main armée dans un site d'orpaillage fait deux morts

Est-ce le retour du grand banditisme dans la région de Kédougou, malgré les déploiements massifs des forces de défense et de sécurité? Tout porterait à le croire.



En effet, une attaque à main armée a fait deux morts à Djiendji Diakha, site d'orpaillage situé à 20 kms de la commune de Kédougou, ce lundi 05 juin 2021 aux environs de 17 heures. En outre, plusieurs téléphones portables ont été emportés en même temps qu'une forte somme d'argent.



Les deux victimes qui voulaient fuir pour échapper à la fouille des bandits, auraient été fusillés à bout portant, selon les habitants le village de Djiéindji.

Les deux victimes, D. Keïta et L.T Keïta, deux jeunes originaires de Thiobo, auraient été fusillés à bout portant.



Djiéindji Diakha, arrondissement de Bandafassi, est l'un des sites d'orpaillage traditionnels les plus fréquentés par les populations riveraines, mais aussi par d'autres nationalités.



Les corps sans vie des deux individus ont été acheminés à la morgue du centre de santé de Kédougou et une enquête a été ouverte. Alertée, une patrouille de l'armée et de la gendarmerie a été lancée pour essayer d'appréhender les auteurs de ce forfait...