KÉDOUGOU / TABASKI 2022 : Ousmane Sylla débloque 2 millions et des moutons pour les Imams.

Le maire Ousmane Sylla accompagne et soulage la population à l'occasion de la fête de Tabaski. En effet, il vient de dégager une enveloppe de 02 millions de nos francs et des moutons qu'il a mis à la disposition des chefs religieux.



Ainsi, 35 imams de Kédougou ont bénéficié de cette traditionnelle dotation ce vendredi 08 juillet 2022 à l'hôtel de ville. Par ailleurs, le maire lui même a effectué le déplacement pour remettre des béliers à certains imams ratib à leur domicile.



Le premier magistrat de la ville Ousmane Sylla affirme avoir la volonté de faire autant pour chaque famille de la commune, "malheureusement les moyens sont très limités." Il a également remercié le président de la République Macky Sall, pour avoir invité tout le monde dans cette dynamique de solidarité et de partage.



Le président du Conseil islamique et imam ratib de Dandé Mayo, Alpha Ba, a salué ce geste noble et remarquable du maire de la commune. En marge de la visite du maire, Il a lancé un appel à l'unité des responsables politiques pour l'intérêt de la région. Il a ainsi réaffirmé son engagement, sa disponibilité et sa volonté d'accompagner l'équipe municipale et le maire Ousmane Sylla en particulier. À cette occasion, il a formulé des prières pour la réussite des projets de la commune et de l’État du Sénégal.



Les imams des différents quartiers de la commune étaient présents lors de la cérémonie de remise des enveloppes.



Cette démarche a été un grand ouf de soulagement pour les bénéficiaires.