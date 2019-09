KÉDOUGOU : Les militants du PDS réaffirment leur soutien à Wade.

Les militantes et militants du parti démocratique sénégalais de la fédération régionale de Kédougou se sont réunis ce samedi pour évaluer les décisions du secrétaire général national du Pds, Me Abdoulaye Wade, qui a changé radicalement les instances du parti en mettant des jeunes. ''Nous sommes tous engagés derrière le secrétaire général national Me Abdoulaye Wade pour son engagement et sa décision de changer les instances dirigeantes du pds'', a dit Djiby Tigana.



Les responsables locaux du pds de Kédougou fustigent par sa voix et avec la dernière énergie, le comportement de Oumar Sarr et de son groupe de frondeurs qui, selon Abdoulaye Diallo, coordonnateur départemental du pds de Kédougou ''ne pensent qu'à leurs poches et leurs intérêts.''



À l'instar des 45 départements du Sénégal, la région de Kédougou avec toutes ses sections départementales s'engage à détruire toute action des dissidents.