Le maire de Kédougou, Ousmane Sylla, nouvellement élu député à l'Assemblée nationale, a fait sa toute première déclaration ce mardi 2 août 2022, après son élection à travers une grande mobilisation des militants et sympathisants. Tous les responsables politiques de la coalition Benno Bokk Yakaar ont tenu à être présents.



Le camp présidentiel vient de franchir un palier important grâce au concours de l'ensemble des responsables de la coalition BBY.



Il a chaleureusement remercié les efforts consentis par tous se traduisant par le résultat obtenu. Il a aussi remercié son excellence Macky Sall pour le choix placé en sa personne. À cette occasion, il a dédié cette victoire aux populations et leur a décerné une mention spéciale. Il promet de les représenter dignement et de porter les doléances de Kédougou à l'hémicycle pour cette 14ème législature. Il a rappelé les grandes réalisations du régime de Macky Sall, à savoir le pont de Fongolimby, la route Dialakoto-Kédougou, l'axe Salémata-Kédougou, l'usine de traitement d'eau potable, le centre hospitalier régional pour dire que "la région est déjà sur la voie de l'émergence."



Ainsi, les populations du département fondent beaucoup d'espoirs envers le nouveau député maire et le chef de l’État pour une continuation des réalisations.