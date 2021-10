KÉDOUGOU : Le Président du FCP Ousmane Sylla au chevet des groupements de femmes et des jeunes.

Le président du mouvement des forces citoyennes patriotiques (FCP), Ousmane Sylla, par ailleurs responsable politique de l’APR, candidat à la candidature pour la commune de Kédougou, vient de mettre les bouchées doubles auprès des groupements de femmes et des jeunes.



En effet, le mouvement FCP a procédé ce vendredi 8 octobre 2021, à la remise d'importants lots de matériels constitués d'équipements sportifs, d'ustensiles de cuisine, de semences pour le maraîchage et des chaises d'une valeur de 2 400 000 f CFA. Les groupements de femmes des quartiers de Gomba, Fadiga et de Pasteur Butler ont reçu leurs parts des mains du président O. Sylla ce jour.



Le leader du FCP marque ainsi son retour dans sa ville par des actions de générosité, de solidarité et de partage à l'égard des populations locales. Des actes qu'il ne cesse de poser depuis plusieurs années en faveur de sa communauté. Ces actions apparaissent aussi dans les secteurs de l’éducation, la santé et l'entreprenariat des jeunes et des femmes, qu'il porte à hauteur de ses ambitions.



Les bénéficiaires ont, à leur tour, exprimé leur entière satisfaction et leur engagement auprès du président du FCP. Ils se sont fixés comme objectif de consolider ces acquis et de soutenir M. Ousmane Sylla dans sa volonté de transformer Kédougou en une localité émergente avec le développement de l'agriculture et l'accès au crédit.