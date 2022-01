KÉDOUGOU / LOCALES 2022 : le candidat de BBY, Mamadou H. Cissé, lance un signal fort à ses adversaires.

Ce jeudi 13 janvier 2022, le maire sortant Mamadou Hadji Cissé, candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar et candidat à sa propre succession, a été triomphalement accueilli par ses militants et sympathisants. Ils ont été très nombreux à accueillir leur mentor qui vient de recevoir tous les honneurs des militants, notamment les partis alliés, les groupements de femmes et de jeunes qui à cette occasion, ont manifesté leur engagement sans faille et leur détermination à réélire leur leader.

À l'arrivée, sa caravane a sillonné les grandes artères de la ville. Avec à ses côtés, quelques personnalités, telles que le PCA Opa Ndiaye, la conseillère économique sociale et environnementale Adja Aya Ndiaye, Mamadou Alpha Sidibé, directeur des inondations, les opérateurs économiques Mamadou Diop et Seydou Sall.

Le maire Cissé est largement revenu sur l'importance de la métropole d'équilibre avec ses grandes réalisations et celles du chef de l’État Macky Sall. Il dira que la victoire est déjà acquise, car les populations ont compris que seul le parti au pouvoir peut répondre aux attentes des populations.