KEDOUGOU / LÉGISLATIVES 2022 : Les responsables politiques de BBY se mobilisent derrière Ousmane Sylla.

Le maire de Kédougou, par ailleurs candidat de mouvance présidentielle pour les législatives de juillet 2022, vient de réussir une mobilisation exceptionnelle ce dimanche 27 juin 2022 dans l'enceinte de l'hôtel de ville.



Le président du Conseil départemental de Kédougou, les maires du département, responsables politiques, militants et sympathisants ont tous pris part à cette grande mobilisation.



Le maire de Kédougou a dédié sa candidature à la population à travers cette activité de grande envergure.



Les différentes allocutions semblent être rassurantes pour le parti au pouvoir qui risque fort de gagner cette échéance pour une première fois, car c'est la première fois qu'un candidat de BBY aux législatives réussit à rassembler tous les leaders autour de l'essentiel.



Le président de l'association des maires de la région Kikala Diallo, a prononcé le mot d'engagement et de solidarité de ses collègues. Il a salué la démarche inclusive de leur candidat pour les élections législatives du 31 juillet 2022. Un discours qui engage l'ensemble des maires dans la voie d'arracher le poste de député des mains de l'opposition.



Le secrétaire d'état et président du conseil départemental, Mamadou Saliou Sow, a saisi cette belle occasion pour clarifier certaines zones d'ombre. Ainsi, dira-t-il : "le candidat Ousmane Sylla est son candidat, celui du président Macky Sall et de toute la coalition BBY." Il a ainsi appelé la population du département à voter massivement pour le jeune candidat de la mouvance présidentielle. Il a aussi témoigné la capacité intellectuelle, les compétences, la disponibilité et les projets de développement du maire Sylla.



La conseillère économique, sociale et environnementale Adja Aissatou Aya Ndiaye, dira que la population doit voter utile. Elle exhorte les femmes à se mobiliser pour porter la victoire de l'édile de la ville Ousmane Sylla.



Le maire Ousmane Sylla, a exprimé sa profonde gratitude à l'égard de l'ensemble des élus, responsables politiques de la grande coalition et les militants, pour la réussite totale de cette manifestation. "J'exhorte, je demande et je prie tous les responsables à faire le maximum possible car cette échéance électorale est d'une importance capitale pour le développement. Nous nous sommes engagés pour cette population. Nous allons gagner avec méthode en montrant au président Macky Sall que nous sommes désormais unis à Kédougou et nous allons lui donner le meilleur score au soir du scrutin", a-t-il indiqué.



L'unité des leaders politiques de BBY se dessine en vue des élections législatives. Une exigence pour barrer la route à l'opposition dans toute la région.