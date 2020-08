KÉDOUGOU / Covid-19 : Les cas communautaires explosent.

La Région Médicale de Kédougou a donné ce mercredi 19 août 2020, les résultats des 29 tests réalisés. Ainsi, 9 nouveaux cas ont été confirmés. Il s'agit de 9 cas communautaires localisés dans la commune de Kédougou (6) et à Bantako (3).

Depuis le début, la région a enregistré au total 80 cas positifs dont, 51 cas communautaires, 27 cas contacts, 2 cas importés, 98 contacts suivis, 15 guéris, 1 décédé, 0 cas grave et 64 sous traitement à domicile au district de Kédougou, et 2 au district de Saraya.

À noter cependant que l'état de santé du cas grave noté la semaine dernière, est stable et qu'il est même sorti d'hôpital.