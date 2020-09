KÉDOUGOU / Covid-19 : La région franchît la barre des 150 cas.

Le bilan de la région médicale de Kédougou ce mercredi 02 septembre 2020 donne les résultats ci-après :

Sur 29 tests réalisés, 8 sont revenus positifs. Il s'agit de 07 cas communautaires, dont 6 à Saraya, 1 au quartier Dalaba et 1 cas contact localisé à Saraya. À ce jour, 79 contacts sont recensés.

Depuis le début, la Région Médicale a enregistré au total 152 cas positifs, dont 112 cas communautaires, 38 cas contacts et 2 cas importés. 57 patients ont été déclarés guéris, 4 décédés, 0 cas grave, 91 sous traitement à domicile et 1 cas hospitalisé au Centre de Traitement des Épidémies (CTE).