KÉDOUGOU /Célébration du 4 Avril 2018 à Saraya : « L’État est ici … Le PUDC et les autres programmes sont là et bien là» (Préfet)

Saraya, (Sud-Est) à l’instar des autres départements du Sénégal, a célébré ce mercredi 4 avril 2018 le cinquante huitième anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale au rond-point sur la RN7 sous le thème « la contribution des forces de sécurité et de défense à la promotion de la paix et la stabilité internationales ». Toutes les couches de la population (jeunes, femmes, enfants, adultes, vieux…) des communautés étrangères (Guinée Conakry, Nigéria…) sont venues très tôt sur les lieux du défilé. Des chefs de service départementaux, des élus locaux également n’ont pas manqué au rendez-vous de cette fête nationale sous la supervision effective du Préfet Départemental Amadou Mactar Cissé. C’est vers dix heures que le défilé a démarré par celui des civils notamment des élèves des communes de Saraya et Bembou suivis des autres couches de la population. Les forces de sécurité et de défense par le biais d’un détachement de la Gendarmerie Nationale ont aussi défilé à l’image des Agents de Sécurité de Proximité (ASP). A l’issue du défilé, le Préfet Amadou Mactar Cissé s’est adressé à la population du département car l’événement était retransmis en direct sur la Radio communautaire ’’Giggi-Sembé’’ de Saraya. Dans son adresse aux habitants de Saraya, le Préfet a salué les efforts de nos forces de sécurité et de défense dans le maintien de la protection des populations du département. « L’Etat est ici pour assurer la sécurité des populations et pour contribuer à leur épanouissement » a-t-il dit. Il a également salué les efforts du gouvernement avec les programmes de développement rural à savoir le PUDC, la CMU… Le Préfet a évoqué aussi la question de l’eau et l’électricité dans la commune de Saraya où on note une nette amélioration par rapport à l’approvisionnement. Le chef de l’exécutif départemental a souhaité une bonne fête à la communauté Saranké et à toute la Nation Sénégalaise.