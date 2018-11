KARA AVERTIT SES TALIBÉS : ' Que le langage de Macky, son comportement ou même l'intérêt qu'il peut porter ou non sur ma personne ne vous gênent ! C'est mon candidat... '

'' Même si un ange prenant la forme d'un être humain descendait pour me dire que ce Macky que tu soutiens va perdre l'élection, je ne m'empêcherais de continuer dans ma logique de le relire. '' Voilà dit ! Serigne Modou Kara Mbacké ne reculera pas. Le chef religieux est plus que jamais engagé à travailler pour la réélection du Président Macky Sall. Dans une déclaration enregistrée qu'il a fait parvenir à ses disciples, la personne morale du Silkum Jawahiri les met en garde contre toute velléité allant à l'encontre de la réélection de son candidat.





'' Je demande à l'ensemble de mes disciples de ne guère tenir rigueur au Président Macky Sall pour son langage, son comportement, son attitude envers moi ou envers la famille. Je n'accorde aucune importance à ce qu'il fait ou à ce qu'il dit ou même à l'intérêt qu'il porte ou pas sur la personne '', avant de poursuivre : '' Le ''Dieureudieufé Serigne Touba qu'il a proclamé me suffit et m'oblige à œuvrer pour sa réélection.''



Serigne Modou Kara de décliner l'idée que certains d'entre ses disciples avaient en proposant sa candidature à la prochaine Présidentielle. '' J'ai même entendu certains parmi les jeunes dire qu'ils vont proposer ma candidature. Je leur fait savoir que cela n'en vaut pas la peine et j'en parlerai à Abdoulaye Baudin. J'ai pris un engagement sincère et ceci est la résultante de ce cordon qui me lie à '' Dieureudieufé Serigne Touba. '' Même si un ange prenant la forme d'un être humain descendait pour me dire que celui que tu soutiens va perdre l'élection, je ne m'empêcherais pas de continuer dans ma logique. Je vous avais dit de ne pas être surpris si un jour je le décide a faire quelque chose pour Macky comme j'ai eu à le faire pour Wade et pour Diouf. Maintenant, le temps qu'il nous reste pour'agir est succinct et il ne s'agit plus qu'à réfléchir sur les modalités de mettre en œuvre notre volonté ''.





Loin de fléchir, Kara avertit les plus réticents. ''Il n'est pas besoin de faire la grogne, de garder la face renfrognée ou encore de gonfler les joues. Puisque je suis votre candidat et que c'est Macky qui est mon candidat , je vous demande d'abandonner votre position pour adopter la mienne. Pour ce qui concerne le régime et ses collaborateurs, nous laissons entre les mains de Noreyni. Il sait comment s'y prendre avec eux. C'est un engagement que j'assume et je demande à mes amis de venir me prêter main forte. "



il conclut : '' J'avais dit à Macky il y a plus de 4 mois que je ferais moult communications qui seront diversement interprétées, mais qu'il devra rester imperturbable, car je ne manquerai jamais de respecter ma promesse de le soutenir par égard au '' Dieureudieufé Serigne Touba. ''