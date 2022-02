KAOLACK - Rappel à Dieu du député Hamady Gadiaga / Le Président Macky Sall dépêche Serigne Cheikh Abdou Bali…

Suite au rappel à Dieu du député de la diaspora Hamady Gadiaga, le Président Macky Sall a dépêché à Kaolack Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma présenter ses condoléances.



Le ministre conseiller était à la tête d’une forte délégation dans laquelle on pouvait distinguer le préfet du département, l’honorable députée Adji Mbergane Kanouté, l’honorable députée Lucie Cissé, l’honorable Vieux Aïdara. Il y avait aussi le chef religieux Serigne Abdoulaye Mountakha Niass et Serigne Mame Mbaye Niang.



Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma a transmis le message du Chef de l’État saluant l’engagement indéfectible du défunt auprès de son mentor qui a promis assistance et soutien à la famille éplorée...