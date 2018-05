KAOLACK- Les femmes se mobilisent derrière leur coordonnatrice Aissatou Ndiaye, maire de Ndiafatt

Une mobilisation des grands jours...les femmes du département de Kaolack ne veulent point rater l'occasion de réserver un accueil exceptionnel au ministre de la femme. Parties pour relever le défi de l'accueil exceptionnel, elles ont décidé, vendredi après-midi, de se masser derrière leur coordinatrice Aïssatou Ndiaye, maire de Ndiafatt. Une assemblée générale a été ainsi déroulée, pour l'occasion. La rencontre a aussi servi de prétexte pour préparer les femmes au mécanisme de confection et de dépôt des projets au niveau de la Direction à l'Entrepreneuriat Rapide, DER en acronyme. Aïssatou Ndiaye et ses camarades profiteront de l'Ag pour '' magnifier le travail abattu par le Président Macky Sall à travers le Pudc, les bourses familiales, la Cmu et la carte d'égalité des chances.''Un exposé large sera fait relativement aux réalisations enregistrées dans le monde rural dont notamment ' la mise en place d'un plan directeur performant et capable de dérouler une bonne campagne agricole, l'octroi de 1000 tracteurs et la revue en hausse du budget de 10 milliards consacrant la part belle aux femmes. ''Les femmes du département de Kaolack, par la voix de leur coordonnatrice, s'engageront, par ailleurs, à rééditer les victoires lors de la prochaine échéance électorale, promettant de dépasser les 60%. '' Il sera question de donner à un fils du Sine et du Saloum le triomphe qu'il mérite '', lancera madame le maire de Ndiafatt, visiblement satisfaite de l'engagement de ses camarades.Toutefois, une plaidoirie pour le renforcement des acquis sera faite. En clair, elles trouvent que beaucoup reste encore à faire dans cette partie du pays et surtout dans certaines localités du Saloum, malgré les avancées significatives déjà mentionnées. Elles souhaiteront, pour conclure, rencontrer leur leader, le Président Sall.