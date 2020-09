Le ministre de l’agriculture Moussa Baldé, dans sa tournée de suivi agricole, a visité la région de Kaffrine ce dimanche 06 septembre. Ainsi, il a visité les champs du village de Ngodiba de la commune de Kahi, l’atelier de fabrication de matériel agricole de Kaffrine et les champs du village de Nawel de la commune de Keur Mbouki. Les cultures se portent bien à cause de la bonne pluviométrie et les intrants de qualité avec une augmentation des emblavures. À ce titre, les paysans attendent de bons rendements cette année d'après leurs témoignages.



Selon le ministre Moussa Baldé (MAER), « le président Macky Sall l’a dit et répété, dans le cadre du PAP2 ajusté et accéléré, la souveraineté alimentaire est notre projet numéro un. Le ministère de l’agriculture a déjà fait un programme agricole dans ce sens cette année. Mais il est clair que d’ici 2023, il faut que le Sénégal assure définitivement sa sécurité alimentaire. Toujours dans ce même programme(PAP2) ce qu’on veut c’est une mécanisation encore plus soutenue de l’agriculture pour permettre aux jeunes de venir dans le secteur. Et ceci permettra l’allégement des travaux des femmes qui sont des actrices majeures de l’agriculture. Nous sommes dans notre dynamique pour une agriculture productive, diversifiée, pourvoyeuse d'emplois et porteuse d’émergence. Nous pensons que notre pays est sur la bonne voie pour devenir une puissance agricole émergente.»



Le MAER d’ajouter : « Nous remarquons de façon générale, au Sénégal que les emblavures ont augmenté de façon substantielle. Tout le monde reconnait qu’il y a eu des efforts considérables pour que les intrants soient ici à temps et qu’ils soient de qualité.»



Le ministre de l’agriculture s'est également prononcé sur la particularité de la région de Kaffrine. Ainsi, après Tambacounda et Kédougou, « aujourd’hui, on est dans le Ndoucoumane, le cœur de la région de kaffrine. En plus d’être le centre du pays, c’est le cœur de l’agriculture sénégalaise. À Kaffrine, leur culture c’est l’agriculture comme j’avais dit à Nioro, ici on est dans ce qu’on a appelé jadis le bassin arachidier. Effectivement, nous sommes ici chez monsieur Diané, un jeune producteur qui était à Dakar. Selon ses explications, il a choisi de revenir chez lui pour emblaver des dizaines d’hectares. Donc de son point de vue être à Dakar c’est bien, mais revenir valoriser les terres de ses ancêtres c’est encore mieux. Et ceci c’est quelque chose que nous avons noté dans tout le Sénégal, un engouement incroyable des jeunes pour l’agriculture. D’ailleurs, parmi eux, il y a de jeunes cadres avec des masters qui se sont investis dans l’agriculture. L’agriculture n’est pas un métier pour ceux qui n’ont pas appris encore moins pour ceux qui n’ont pas de diplômes. Et plus on a de l’expertise, plus on peut être un entrepreneur agricole. Les entrepreneurs agricoles dans les pays dits développés sont très respectés car ils gèrent l’économie de leur pays. C’est de ces agriculteurs que nous attendons notre souveraineté alimentaire » a dit, visiblement tres satisfait, le Pr. Baldé.



Toujours selon lui, « Il y a rien de plus noble pour un individu que de participer à la souveraineté alimentaire de son pays. Pour la pluviométrie on n’en parle pas, elle est même excédentaire. Ici dans le kaffrine les emblavures de riz ont doublé et donc la région doit se positionner comme un centre participatif pour l'autosuffisance en riz en plus d'être une grande région de mil et d’arachide. Kaffrine est en train de devenir une zone de production de riz », conclut-il.