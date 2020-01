KAFFRINE : « Le DAC sera construit sur le terrain du domaine national. Et nous avons bien communiqué avec les populations » (Pape Malick Ndour)

La question du foncier, question extrêmement sensible, est prise très au sérieux par le coordonnateur national du PRODAC, M. Pape Malick NDOUR et ses hommes. De Louga à Kaffrine, en passant par Fatick, elle a été posée par l'ensemble des acteurs afin d'éviter d’éventuels problèmes allant dans ce sens.

Les Domaines Agricoles Communautaires occupent, on le sait, de grandes surfaces le plus souvent sur délibération du Conseil municipal de la localité accueillant le DAC. Mais, précise le coordonnateur national, "Le DAC sera construit sur le terrain du domaine national", même si au terme de la tournée, M. Ndour compte s'entourer de toutes les garanties auprès des services du cadastre. Cependant, avant, pendant et après les délibérations des conseils municipaux, un dispositif de communication a été de mise "et nous avons bien communiqué avec les populations", a conclu M. Ndour...