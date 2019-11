(KAËL) Plus de cent cars mobilisés, des enveloppes financières dégagées/ « Le lion bâtisseur », ce sobriquet collé à Serigne Cheikh Abdou Bali.

Alors que le Président Macky Sall était attendu à 22 kilomètres de Touba, (à Kaël plus précisément pour les besoins de la sixième édition de la journée de l'élevage), beaucoup avaient craint que l'accueil ne soit point exceptionnel. C'était sans compter avec la volonté très tôt affichée de Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndè de relever le défi. Dakaractu qui a été aux aguets, découvrira que le ministre conseiller en avait fait une affaire personnelle. Ainsi, 142 cars ont été dépêchés, des enveloppes financières dégagées et distribuées dont deux millions remis en guise d'appui à la commune, plusieurs milliers de personnes mobilisées, 754 pancartes confectionnées et brandies par ses militants 6 tours d'horloge durant, une dizaine de banderoles format géant étalées, un nombre incalculable de tee-shirts à l'effigie du Président Macky Sall et de lui-même distribués avec autant de sifflets, des tambours amenés et qui ont assuré une rythmique endiablée par moments, deux faux-lions accompagnés de leur "cakaaba" démarchés et deux véhicules sonorisés proposés en appoint. D'où la question de savoir pourquoi le chef religieux s'est aussi largement investi.



Invité à donner son point de vue sur la question, il préférera esquisser un sourire comme réponse, estimant que son rôle n'est guère de commenter mais de poser des actes. Ses lieutenants se voudront plus explicites toutefois. Pour Bathie Sogue " Cheikh Bali s'est inscrit dans la dynamique de regrouper tout Touba derrière ce même objectif qui est de soutenir le Président Macky Sall et de trouver du répondant par rapport à sa politique d'émergence mise en branle. Et depuis, nous avons noté que beaucoup de clivages sont de plus en plus dépassés".



Même son de cloche du côté de Sémou Thioune qui estime que son leader a un seul objectif : " celui de remercier le Chef de l'Etat pour la confiance placée en lui en le nommant ministre conseiller, de lui montrer que Touba adhère désormais intégralement à sa politique et que les populations sont conscientes des efforts qui sont consentis par le gouvernement à leur endroit."



Bass Mboup de la Cojer abondera dans le même sens. Pour lui, l'Apr de Touba a trouvé, en la personne de Serigne Cheikh Abdou Bali, le fédérateur qu'il a toujours voulu avoir. " Il est le seul à faire l'unanimité. S'il appelle à une rencontre, à 95%, les leaders viendront répondre. Et puis, il nous appuie financièrement et moralement ".