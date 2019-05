Juventus : José Mourinho pressenti pour succéder à Allégri

Depuis décembre dernier, José Mourinho est à la recherche d'un nouveau challenge après son licenciement de Manchester United. Ce dernier a exprimé vouloir revenir dans un club ambitieux où il aurait un certain nombre de pouvoirs. D'après les informations de Simone Rovera, journaliste à RMC Sport , le Spécial One aurait trouvé chaussure à son pied avec la Juve.



De plus, l'ex entraîneur madrilène deviendrait de plus en plus chaude. Cristiano Ronaldo aurait appuyé la candidature de son compatriote portugais, et sa relation avec Jorge Mendes ferait grandement avancer les négociations.



Par ailleurs, la nouvelle situation fiscale avantageuse pour les étrangers en Italie qui paieraient beaucoup moins d’impôts favoriserait l'arrivée de Mourinho.