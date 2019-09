Juventus : Chiellini out pour 6 mois.

Coup dur confirmé pour Giorgio Chiellini (35 ans, 1 match et 1 but en Serie A cette saison). Mardi soir, la Juventus Turin a annoncé que le défenseur central a été opéré avec succès du genou droit après s'être rompu le ligament croisé antérieur à l'entraînement et qu’il sera éloigné des terrains pour une durée d’environ 6 mois.

Malgré les pistes Jérôme Boateng (Bayern Munich) et Samuel Umtiti (FC Barcelone) évoquées dans les derniers jours du mercato, rappelons que la Vieille Dame n’a finalement pas recruté de remplaçant à l’Italien.

Charge à Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt, auteur d’une première compliquée samedi contre Naples (4-3), et éventuellement à Daniele Rugani et Merih Demiral, de se montrer à la hauteur en son absence.