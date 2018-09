Juve : Ronaldo muet, c'est fini. CR7 claque un doublé pour porter la Vieille Dame !

«Il a bien travaillé cette semaine à l'entraînement et je suis sûr que ça le fera demain.» Massimiliano Allegri avait sorti sa boule de cristal samedi en conférence de presse pour annoncer le premier but de Cristiano Ronaldo (33 ans) sous les couleurs de la Juventus Turin. Et on peut dire que la prédiction de l'entraîneur bianconero était bonne !



Un doublé pour se lancer



Ce dimanche, lors de la réception de Sassuolo (2-1) dans le cadre de la 4e journée de Serie A, Ronaldo a enfin débloqué son compteur en trouvant le chemin des filets pour la première fois en match officiel depuis son arrivée dans le Piémont cet été. Un but qui se faisait attendre après trois matchs de championnat sans la moindre réalisation. CR7 a même sorti son costume de héros puisque les Neroverdi ont longtemps tenu la dragée haute à la Juve. Il a fallu attendre la 50e minute et un ballon mal dégagé par Ferrari pour assister à l'ouverture du score de Ronaldo, en véritable renard des surfaces. Un quart d'heure plus tard, le Portugais était à la conclusion d'un contre pour doubler la mise d'une frappe croisée du gauche à ras de terre.



C. Ronaldo - «je savais que ce but allait finir par venir»



Avec ce doublé, Ronaldo a enfin pu partager sa joie avec ses nouveaux supporters. Un soulagement pour l'ancien Madrilène, même s'il restait confiant. «Je savais que ce but allait finir par venir, a déclaré CR7 après la rencontre dans des propos rapportés par L'Equipe. J'ai confiance en moi. (...) C'est un changement important, je suis toujours dans une période d'adaptation. La seule réponse, c'est le travail.» Si Babacar a réduit l'écart dans le temps additionnel, la Juventus a donc décroché un quatrième succès en quatre journées de championnat. Avec 12 points pris sur 12 possibles, la Vieille Dame lance parfaitement sa saison et occupe la première place au classement avec trois longueurs d'avance sur Naples. Un bel après-midi à Turin pour les tifosi de la Juve !