Justice: un dealer tombe avec 254 cornets de chanvre indien et simule une maladie d’asthme devant la barre

Agé de 55 ans, O. Diagne a été traîné, ce 14 juin devant la barre du tribunal correctionnel pour être jugé du délit d’offre ou cession de drogue. Mécanicien d’engin de son état, le prévenu a été arrêté en possession de 254 cornets de chanvre indien. Il ressort du procès verbal d’enquête qu’il a été appréhendé à la Médina non loin de l’hôpital Abass Ndao où il établit domicile.



De petite taille habillé d’un t-shirt rouge et un pantalon qui lâche malgré la ceinture à la taille, O. Diagne dégage une identité aux multiples préjugés du fait des nombreuses cicatrices qui meublent son visage et sa tête. Il a été soumis à un interrogatoire par le tribunal pour mesurer sa responsabilité dans les faits pour lesquels il est poursuivi. Il réfute les charges retenues contre sa personne.





« Les policiers ont trouvé 15 cornets par devers moi », a-t-il déclaré, mais il est vite recardé par le juge qui lui rappelle ses déclarations contenues dans le Pv d’enquête préliminaire.



« A l’enquête tu as déclaré 20 cornets, tu viens aujourd’hui nous dire que c’est 15 cornets donc cela veut dire que tous les 239 cornets ont été inventés par les enquêteurs. Pourtant la saisie a été mise sous scellée, où est-ce que les policiers ont trouvé cette quantité de drogue ? », lui a demandé sagement le magistrat.



« Ils m’ont trouvé à la plage alors que je me baignais et ils m’ont interpellé. Je suis asthmatique et je faisais usage de cette drogue pour apaiser mes douleurs», a répondu le mis en cause que le juge a invité à répondre à la question précise posée précédemment.



« Quand les policiers m’ont interpellé, ils ont trouvé sur moi 20 cornets avant de me ramener à mon domicile. Les 20 cornets, je les avais mis dans mes poches après que je les ai ramassés à la plage, j’ignore qui les a laissé là-bas», a répondu O. Diagne.



Il ressort des débats d’audience que le produit prohibé lui aurait été cédé par le sieur Abou, mais devant la barre, le prévenu a soutenu le méconnaître.



« Abou ne m’a jamais cédé de la drogue. Je suis asthmatique et je me servais de la drogue pour me soigner», a-t-il poursuivi.



« Un asthmatique n’a pas besoin d’une telle quantité de drogue pour se soigner à quoi servait-elle ? », lui lance le procureur.



« Ce n’était pas destiné à fumer. Pour me soigner je la faisais bouillir avant d’utiliser le liquide comme remède. Je vous le jure M. juge», a précisé O. Diagne.





Dans son réquisitoire, le maitre des poursuites a requis 2 ans d’emprisonnement ferme contre le prévenu en soulignant que la culpabilité de celui-ci ne souffrait d’aucun doute.





La défense a défendu la thèse selon laquelle la drogue a été ramassée par son client en s’appuyant sur la maladie de O. Diagne qui précise le conseil est atteint d’un asthme chronique. L’avocat a plaidé pour une requalification des faits d’offre et cession de drogue en détention en vue d’un usage personnel. La robe noire a conclu par inviter le tribunal à une application bienveillante de la loi contre son client.





Dans son verdict, le juge a reconnu O. Diagne coupable des faits qui lui sont reprochés. Il a été condamné à 2 ans d’emprisonnement ferme.