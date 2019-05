Justice sociale : Soham Wardini invite le président à faire face, efficacement, à cette recrudescence des violences.

La question qui, en tout état de cause, mérite de trouver des questions est la solution à ces crimes récents qui ont poussé certains sénégalais à penser à des punitions, des durcissements tels "la peine de mort".



En effet, à l'occasion du dialogue social, le maire de Dakar a interpellé le président sur l'urgence de prise d'initiatives pour des solutions à ces dérives.



Au delà des condamnations, il faut selon elle, des réponses fortes car ces crimes et violences nourrissent les inquiétudes.



Selon toujours Soham Wardini, "il faudra renforcer la sécurité à telle enseigne que cette recrudescence des crimes soit stoppée, mais aussi que des mesures concrètes pour la sécurité des sénégalais et particulièrement des femmes soient prises..."