Justice pour Mamadou Barry : « Une pétition visant la signature d’au moins 15 chefs d’État africains va être portée au Conseil des droits de l’homme » (CIRID)

Le Guinéen Mamadou Barry tué à Rouen en France le 19 Juin dernier, a été inhumé hier Lundi dans son village natal de Bollaro. Le Centre Indépendant de Recherche et d’Initiatives pour le Dialogue (Cirid), par son Représentant en Afrique de l'Ouest et du Centre Malick Mbaye entend aller au bout pour que Justice soit faite pour Barry. Parmi les actions que le CIRID compte mener, il y a la mobilisation du maximum d’avocats d’origine africaine basés en Europe à se constituer gratuitement autour de ce dossier-là pour la bonne cause. L’autre initiative est de saisir l'ONU l’Union africaine, la CAF (Confédération africaine de football). Parce que selon Mr Mbaye, la CAF doit être plus qu’une institution organisatrice de matches de football elle doit s'intéresser aux crises que traverse la jeunesse africaine. Aussi fera-t-il savoir, ses collègues sont en train de rédiger à Genève une pétition visant la signature d'au moins 15 chefs d’État africains. Laquelle pétition va être portée au Conseil des droits de l’homme.

Pour rappel le CIRID, est une organisation bénéficiant d'un statut consultatif auprès des Nations-Unies.