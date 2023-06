Justice : les quinze femmes du bois sacré placées sous contrôle judiciaire (Me Khoureychi Ba)

Interpellées à Colobane lors des manifestations du 01 juin 2023, gardées à vue et ballottées durant 10 jours de retour de parquet, les femmes du bois sacré ont finalement été placées sous contrôle judiciaire.

En effet, le Doyen des juges a choisi de les placer en contrôle judiciaire. Et treize (13) d'entre elles émargeront dès leur retour au registre de la brigade de gendarmerie de Ziguinchor et la 14e femme du groupe, vivant à Dakar, à la Section des recherches.