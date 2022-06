Justice : l’Union Nationale des Travailleurs de la Justice étale ses revendications et promet une grève.

Les syndicalistes de l’Union Nationale des Travailleurs de la Justice se sont réunis pour faire le point sur la situation qui prévaut dans le secteur de la justice.



Dans un contexte de complaintes et de frustrations généralisées, ces derniers ont révélé plusieurs difficultés qui gangrènent ce secteur à savoir les lenteurs inexplicables quant à la délivrance du récépissé de reconnaissance d’organisation par le ministre de l'intérieur Antoine Diome; les questions statutaires et indemnitaires qui ne trouvent toujours pas de réponse de la part de l'autorité de tutelle; la gestion calamiteuse des fonds communs des greffes que l’organisation syndicale n'a cessé de décrier; l'indifférence de la chancellerie face aux urgences et doléances des travailleurs de la justice….



Au regard de toutes ces observations, les syndicalistes ont convenu que la justice, dernier rempart contre l’arbitraire et l’injustice a besoin d’être bien perçue c’est pourquoi il invite le président de la république Macky Sall à prendre à bras le corps les revendications des travailleurs de la justice, au risque de plonger ce secteur dans une instabilité. Sans gain de cause favorable, l'UNTJ envisage ainsi de faire monter la crise d’un cran et de dérouler quelques jours de grève.