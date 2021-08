Justice : l’Assemblée générale de l'UMS en mode visioconférence, samedi prochain

L’Assemblée générale annuelle de l'Union des magistrats sénégalais se tiendra, samedi 7 août, mais dans un format particulier, sans la présence physique des magistrats, qui y participeront en visioconférence par mesure de précaution sanitaire.

Un communiqué indique que le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, présidera cette première AG en visioconférence, depuis l’existence de l’UMS. Me Malick Sall va prononcer un discours d’ouverture à distance et à travers un moyen numérique.

Il sera question bien sûr de la succession de Souleymane Téliko, qui passera le témoin, à la suite de la lecture du rapport moral d’activités et du rapport financier.

Cinq bureaux régionaux, chargés de recenser et de transmettre les votes, seront installés à Kaolack, Saint- Louis, Ziguinchor, Dakar et Thiès…