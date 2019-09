Justice équitable du système de rémunération : « Avec 78% des enseignants, les réajustements doivent être dynamiques et non statiques» (Mourirou Ndiaye, Enseignant)

La rencontre avec les syndicats des enseignants, la COSYDEP et les spécialistes et des économistes a été un cadre de partage d’idées dans le but de mettre en marche les bonnes directives pour un bon système de rémunération des enseignants. Elhadj Mounirou Ndiaye, un économiste et enseignant dans la région de Thiès, était parmi ceux qui pensent « qu’il faut apporter des correctifs permettant de respecter les principes d’équité et de légalité dans le traitement global des fonctionnaires du Sénégal ». Il dira ensuite faire appel à cette démarche d’entreprise de l’État qui, « montre son intention d’apporter des améliorations dans le système de rémunération des agents de l’État ». Il faudrait donc, que la coalition des organisations en synergie pour la défense de l’éducation publique, après avoir lu ce rapport voie comment aborder l’avenir et de prévenir les tensions dans le milieu scolaire.