Justice : Une information judiciaire ouverte contre Ousmane Kabiline Diatta et ses acolytes pour complot (Parquet)

Le procureur de la République, Amady Diouf, vient de briser le silence. Et c’est pour, entre autres, annoncé que le mandat de dépôt a été requis contre Ousmane Kabiline Diatta, membre présumé actif du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mfdc). Des propos qu’il a tenu en signalant, dans la même lancée, l’invite qu’il a fait au Doyen des juges, d’ouvrir « une délégation judiciaire pour poursuite des recherches en cours », a confié le procureur de la République au cours d’un point de presse. Une sortie médiatique qu’il dit avoir convoquée « dans l'unique but d’entretenir l'opinion publique sur les derniers développements consécutifs à l'arrestation le 08 juin 2022 à Dakar du sieur Ousmane K. Diatta et Cie ».

Le chef du parquet, dans une déclaration qu’il a faite, a annoncé avoir ouvert une information judiciaire contre le présumé chef rebelle et ses acolytes, pour diverses infractions graves.

«« Pour l'instant, j'ai ouvert une information judiciaire contre Ousmane Kabiline Diatta et ses acolytes qui est confiée au Doyen des juges d'instruction pour Complot et autres infractions contre l'autorité de l'Etat, participation à un mouvement insurrectionnel ». Dans cette même lancée, il a évoqué les faits reprochés au sieur Diatta et Cie. Ce sont des infractions décrites comme étant des « actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, Culture et trafic de chanvre indien ».