Justice : Un retraité vole 2 flacons de parfum à Auchan et prend 10 jours de prison ferme.

En effet, le jour-là, le mis en cause s'est rendu à Auchan Liberté 6 extension pour faire ses courses. Ce faisant, il a dérobé 2 flacons qu'il a dissimulés dans ses poches avant de poursuivre tranquillement ses achats.

Après avoir pris des rafraîchissements, il s’est dirigé ensuite à la caisse pour payer sans montrer les flacons. Interpellé par les agents d’Auchan, il a été conduit à la police avant d'être placé sous mandat de dépôt. Jugé ce lundi 09 mai devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, le vieux Ousmane Diop a nié les faits qui lui sont reprochés. Mieux, il soutient avoir été dominé par sa crise d'épilepsie.



Devant le prétoire, il soutient qu'il souffre d'une pathologie à savoir l'épilepsie qui l'aurait poussé à commettre ce larcin. « Je vis seul chez-moi et je souffre de la maladie dénommée épilepsie. J'ai des crises fréquemment", se défend-il.



Interpellé sur les flacons volés, il argue avoir omis de payer les parfums parce qu'il les avait oubliés dans sa poche. "Les agents m'ont interpellé avant même que j'atteigne le seuil de la porte pour me le signaler. J'ai tenté de lui parler de ma maladie, mais il ne m’a pas écouté. J'avais même collaboré pour payer, mais il m'a exigé de payer une taxe de 20 000 francs en plus du coût des parfums. Ce que j'ai refusé", dit-il.



Invité à faire son réquisitoire, le représentant du ministère public a requis une application de la loi.



Finalement, le juge après en avoir délibéré conformément à la loi, a déclaré coupable Ousmane Diop et l'a condamné à 10 jours ferme...