Justice : Un nouveau président à la tête du Tribunal de grande instance de Dakar.

Le Tribunal de grande instance (TGI) hors classe de Dakar a désormais un nouveau président en la personne de Ibrahima Sambe. Le désormais ancien directeur des affaires civiles et du sceau a été désigné, ce mardi 19 mai 2020, par le président de la République, Macky Sall.



Le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice ont décidé de proposer la nomination du magistrat Sambe, qui va présider la plus grande juridiction de la capitale sénégalaise dotée de procureurs et procureurs généraux.



Il succède ainsi à Malick Lamotte, parti présider le Tribunal de commerce hors classe de Dakar. Lamotte a piloté par intérim la juridiction du TGI de Dakar pendant plusieurs années. Calme et droit dans ses bottes, c’est l’image qu’il avait montrée tout le long du procès en première instance de Khalifa Sall, ancien Maire de Dakar.