Justice: Toussaint Manga et Pape Abdoulaye Touré libres

C’est bien confirmé ! L’ancien parlementaire Toussaint Manga et responsable politique de l'ex-Pastef, de même que Pape Abdoulaye Touré, membre de Frapp et de F24 sont bien libres ! C’est l’avocat Me Moussa Sarr qui donne l’information au bout du fil de Dakaractu.





Pour rappel, le responsable de Pastef a été inculpé par le juge Mamadou Seck pour « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique.





Quant à Pape Abdoulaye Touré, il est inculpé pour actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, participation à un mouvement insurrectionnel et actions diverses. Des décisions qui confirment le vent de décrispation annoncé depuis quelques jours.